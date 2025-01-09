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Власти РФ придумали дань для туристов: интересные детали нововведения

В 55 российских регионах ввели плату за въезд туристов

9 января 2025, 22:13
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Марьян Ощановский

По меньшей мере 55 регионов РФ с 1 января 2025 года ввели так называемый туристический налог.

Власти РФ придумали дань для туристов: интересные детали нововведения

В РФ придумали налог для туристов. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, приезжающие в российские регионы лица должны платить 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

Сообщается, что к 2029 году верхний порог налоговой ставки, определяемой властями регионов РФ, возрастет до 5%. Ее можно будет изменять поквартально с учетом сезонности.

Отмечается, что новый сбор введен как в популярных среди туристов местах типа Алтая, Камчатки и Карелии, так и в не самых "ходовых" с точки зрения путешествий регионах — Чувашии, Ульяновской, Саратовской, Рязанской и Пензенской областях. В ряде субъектов налог собирают на всей территории, а в других – в отдельных населенных пунктах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захват врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", — рассказал он.



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Источник: https://iz.ru/1815006/olga-anaseva/sbor-so-sredstv-turnalog-vvedut-minimum-v-55-regionah
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