По меньшей мере 55 регионов РФ с 1 января 2025 года ввели так называемый туристический налог.

В РФ придумали налог для туристов. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, приезжающие в российские регионы лица должны платить 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

Сообщается, что к 2029 году верхний порог налоговой ставки, определяемой властями регионов РФ, возрастет до 5%. Ее можно будет изменять поквартально с учетом сезонности.

Отмечается, что новый сбор введен как в популярных среди туристов местах типа Алтая, Камчатки и Карелии, так и в не самых "ходовых" с точки зрения путешествий регионах — Чувашии, Ульяновской, Саратовской, Рязанской и Пензенской областях. В ряде субъектов налог собирают на всей территории, а в других – в отдельных населенных пунктах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захват врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", — рассказал он.