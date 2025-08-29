Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Проблемы в России обостряются – экономика на пороге затяжного кризиса. В Центре противодействия дезинформации отметили, что экономический рост почти полностью остановился. Такую печальную ситуацию констатировало российское правительство.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что согласно официальным данным, в июле 2025 года рост ВВП составил всего 0,4% год к году — фактически экономика на грани стагнации. В ЦПД отметили, что в июне этого года рост составил 1%, а в декабре прошлого года – 4,5%. То есть, за полгода экономика замедлилась в 11 раз.
Аналитики отмечают, что резервы для "подкормки" экономики России иссякают. Далее прогнозируют ухудшение ситуации.
