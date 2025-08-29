Властям РФ пришлось признать очевидное: Россия на пороге катастрофы

Проблемы в России обостряются – экономика на пороге затяжного кризиса. В Центре противодействия дезинформации отметили, что экономический рост почти полностью остановился. Такую печальную ситуацию констатировало российское правительство.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что согласно официальным данным, в июле 2025 года рост ВВП составил всего 0,4% год к году — фактически экономика на грани стагнации. В ЦПД отметили, что в июне этого года рост составил 1%, а в декабре прошлого года – 4,5%. То есть, за полгода экономика замедлилась в 11 раз.

"Промышленность балансирует на грани нуля. Отрасли, которые в прошлом году показывали динамику, скатились в рецессию: производство мебели (-12%), одежды (-7%), электрооборудования (-6,5%). В металлургии падение уже превысило 10%. Даже военно-промышленный комплекс, критически важный для кремля во время войны, теряет темпы: рост в производстве метизов и электроники сократился в 3,5-5 раз”, — сообщили в ЦПД.

Аналитики отмечают, что резервы для "подкормки" экономики России иссякают. Далее прогнозируют ухудшение ситуации.

"Чтобы дальше финансировать войну, власти будут вынуждены повышать налоги и забирать ресурсы у гражданских секторов, что еще больше будет тормозить развитие. Война и санкции толкают экономику РФ в затяжной кризис", — сообщили в ЦПД.

