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Вместо Domestos – хлорка, а вместо Gala – сода: в РФ придумали, как жить под санкциями

Российские чиновники роют советы россиянам, как найти альтернативу товарам, которых из-за санкций не хватает в РФ

сегодня, 15:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Национального союза прав потребителей России Павел Шапкин назвал "положительным фактором" рост цен на бытовую химию. Далее он рассказал, что разные моющие средства для посуды, ванн и унитазов вообще вредны и нужно переходить на соду. "50 лет назад этот вопрос никого не волновал", заявил чиновник. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российских СМИ, цитируя Шапкина.

Вместо Domestos – хлорка, а вместо Gala – сода: в РФ придумали, как жить под санкциями

Унитаз. Фото: из открытых источников

Комментируя заявление российского чиновника известный украинский журналист, историк Павел Бондаренко отмечает у себя в Facebook, в 1972 году в СССР туалетной бумаги не было – все подтирались газетой "Правда". Почему бы сейчас от туалетной бумаги не отказаться? И от унитазов, если на это пошло – 50 лет назад большинство россиян на дыру ходили. Можно даже на соде и карболке сэкономить. Тем более что Мизулина уже как-то объявила, что сиденье на унитазе это неправильная поза во время дефекации, а лучше именно напротив, на дыре.

"А для дезинфекции нужна хлорка. Кто застал 1972 год, тот помнит сказочный тот запах. Настолько сказочный, что от него посетители дыр в общественных туалетах плакали большими счастливыми слезами. Хлорка, сода и карболка теперь должны стать триадой борьбы "Русского мира" с микробами и жиром. 50 лет назад в СССР никто о подгузниках ничего не знал, а также о женских гигиенических прокладках и тампонах – вот где красоту можно навести! Перейти на тряпочки, как в 1972 году. А еще есть клеенка, которую в 1972 году под больных и детей подкладывали", – рассказывает журналист.

Он добавляет, стиральный порошок и мыло тоже вредны. Еще каких-то 100 лет назад большинство русских женщин стирали белье с помощью ступы – это такой большой сосуд, выдолбленный из пенька, а вместо порошка для замачивания использовали золу. А полоскали на реке. Красота: чистый воздух, общение на природе.

"Знаете что самое интересное? Сам Шапкин по образованию – химик. Окончил не что-нибудь, а Московский химико-технологический институт имени Менделеева. И почему-то не верится, что вместо Domestos он использует хлорку, а вместо Gala – соду и золу. Заявления таковые можно объяснить только одним. Некачественные напитки, которые употребляет этот тип. К слову, он является руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики. Там, оказывается, есть и национальная алкогольная политика. Новые виды бояре разрабатывают что ли?", – резюмировал эксперт.

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