Вместо Domestos – хлорка, а вместо Gala – сода: в РФ придумали, как жить под санкциями

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Кравцев Сергей
Глава Национального союза прав потребителей России Павел Шапкин назвал "положительным фактором" рост цен на бытовую химию. Далее он рассказал, что разные моющие средства для посуды, ванн и унитазов вообще вредны и нужно переходить на соду. "50 лет назад этот вопрос никого не волновал", заявил чиновник. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российских СМИ, цитируя Шапкина.
Унитаз. Фото: из открытых источников
Комментируя заявление российского чиновника известный украинский журналист, историк Павел Бондаренко отмечает у себя в Facebook, в 1972 году в СССР туалетной бумаги не было – все подтирались газетой "Правда". Почему бы сейчас от туалетной бумаги не отказаться? И от унитазов, если на это пошло – 50 лет назад большинство россиян на дыру ходили. Можно даже на соде и карболке сэкономить. Тем более что Мизулина уже как-то объявила, что сиденье на унитазе это неправильная поза во время дефекации, а лучше именно напротив, на дыре.
Он добавляет, стиральный порошок и мыло тоже вредны. Еще каких-то 100 лет назад большинство русских женщин стирали белье с помощью ступы – это такой большой сосуд, выдолбленный из пенька, а вместо порошка для замачивания использовали золу. А полоскали на реке. Красота: чистый воздух, общение на природе.
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