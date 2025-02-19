В Украине якобы хотят сорвать переговоры о мире, поэтому готовятся провести ряд терактов против в диппредставительств РФ в Европе, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

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"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", — заявили в пресс-бюро СВР.

Более того, там заявили, что в Европе якобы фиксируют крайнее нежелание Киева идти на переговоры с Кремлем, поэтому и будет пытаться их "сорвать".

"С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии", — заявили в СВР.

Там подчеркнули, что якобы эти страны выбраны не случайно, поскольку сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении.

Во внешней разведке, впрочем, не исключили, что Украина якобы может организовать серию терактов в Словакии или Венгрии.

"Такой выбор сулит "дополнительную выгоду" — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту", — добавили в СВР.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как Дональд Трамп раскритиковал Зеленского Дмитрий Медведев назвал украинского президента "загнанной в угол крысой", которая от отчаяния способна броситься на врага. В этой связи Медведев даже придумал новую страшилку, суть которой в том, что от "безысходности" Украина даже якобы может использовать "грязную бомбу".



