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Ткачик Олеся
В Украине якобы хотят сорвать переговоры о мире, поэтому готовятся провести ряд терактов против в диппредставительств РФ в Европе, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
Россия
Более того, там заявили, что в Европе якобы фиксируют крайнее нежелание Киева идти на переговоры с Кремлем, поэтому и будет пытаться их "сорвать".
Там подчеркнули, что якобы эти страны выбраны не случайно, поскольку сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении.
Во внешней разведке, впрочем, не исключили, что Украина якобы может организовать серию терактов в Словакии или Венгрии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как Дональд Трамп раскритиковал Зеленского Дмитрий Медведев назвал украинского президента "загнанной в угол крысой", которая от отчаяния способна броситься на врага. В этой связи Медведев даже придумал новую страшилку, суть которой в том, что от "безысходности" Украина даже якобы может использовать "грязную бомбу".
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