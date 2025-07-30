Военная эйфория завершается: на Западе предупредили о больших трудностях для России

Период стремительного роста экономики России, вызванный войной, постепенно заканчивается. Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои прогнозы по экономическому развитию страны.

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"Мы прогнозируем замедление темпов роста российской экономики в 2025 году, что связано как с усилением политических ограничений, так и с понижением цен на нефть", — отметил заместитель директора исследовательского отдела МВФ Петю Коев Брукс в интервью Business Insider.

По данным МВФ, после двух лет борьбы с санкциями и значительным ростом военных расходов Россия столкнулась с заметным замедлением экономического роста. Теперь ожидается, что в 2025 году экономика РФ увеличится лишь на 0,9%, тогда как в апреле МВФ прогнозировал 1,5%. На 2026 год прогнозируют рост примерно на 1%.

Петю Коев Брукс указывает, что пересмотр рейтинга состоялся из-за последних экономических показателей — розничные продажи, промышленное производство и официальные ежемесячные данные ВВП России демонстрируют "заметную слабость".

Производство в стране снизилось в прошлом месяце, уровень занятости тоже упал, а темпы роста ВВП упали до 1,4% в первом квартале, что существенно меньше 4,5% в предыдущем квартале.

Хотя после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году России удалось избежать экономического коллапса, период экономического подъема, связанный с войной, начинает ослабевать. Уже в прошлом месяце министр экономики Максим Решетников признал, что страна оказалась "на грани" рецессии.

Обновленный прогноз МВФ появился вскоре после решения Центрального банка России снизить ключевую процентную ставку с 20 до 18%, стремясь поддержать спрос на фоне замедления инфляции.

Как уже писали "Комментарии", ближайшая реальная возможность для переговоров между Украиной и Россией о прекращении боевых действий, скорее всего, появится осенью. Впрочем, это не гарантирует, что подобные переговоры закончатся окончательной остановкой войны.