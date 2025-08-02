"Военная машина" Путина может остановиться: на каком важном объекте в РФ взрывы

В результате взрывов в Волгоградской области России был выведен из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Об этом пишет ряд СМИ, ссылаясь на собеседников в Силах безопасности и обороны.

Взрыв на газопроводе "Центральная Азия – Центр". Фото: из открытых источников

Отмечается, что этот объект является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

По данным собеседников, после сообщений о взрывах на отрезке магистрального газопровода российские экстренные службы выехали на место происшествия.

В то же время местные жители делятся информацией в соцсети, что в районе села Динамовское Нехаевского района находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

При этом в Силах безопасности и обороны добавили, что эта магистраль обеспечивает энергией такие объекты российского военно-промышленного комплекса, как Демиховский машиностроительный завод, Российская самолетостроительная корпорация МиГ (производственный комплекс №1), завод по изготовлению патронов "Магнум-К" и другие.

Транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия – Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

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"Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", — отметили военные.

В частности, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы.



