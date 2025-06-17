Чехия готова продлить программу поставки тяжелых боеприпасов для Украины в 2026 году, однако окончательное решение может зависеть от результатов парламентских выборов, запланированных на октябрь 2025 года.

Ян Липавский (фото из открытых источников)

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Bloomberg.

По его словам, инициатива Праги по закупке боеприпасов при поддержке партнеров существенно повлияла на ситуацию на фронте.

Министр подчеркнул, что дальнейшие поставки артиллерии из Европы будут играть ключевую роль, учитывая сокращение американской помощи и снижение энтузиазма со стороны Дональда Трампа по завершению войны.

В то же время Липовский отметил, что планы по продолжению чешской инициативы зависят от политической ситуации в стране.

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но крайне важно сохранить политическую поддержку инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", — заявил он.

Как пишет Bloomberg, лидером электоральных симпатий в Чехии является партия бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против оказания помощи Украине и против размещения украинских беженцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Чехии жестко набросились на Запад через Украину . Президент Чехии Петр Павел призвал европейские государства как можно скорее укреплять свой оборонный потенциал и взять больше ответственности за безопасность на континенте.

Он подчеркнул, что смена администрации в США существенно повлияла на расстановку сил в системе трансатлантической безопасности, и Европа должна наконец-то научиться оперативно реагировать на новые вызовы.