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Военные КНДР оказались насильниками: СМИ о ситуации в Курской области

Северокорейские солдаты душили и изнасиловали преподавательницу

20 ноября 2024, 15:05 comments1067
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Кречмаровская Наталия

В СМИ распространяется информация об изнасиловании преподавательницы в Курской области северокорейскими солдатами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

Военные КНДР оказались насильниками: СМИ о ситуации в Курской области

Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что 12 ноября 28-летняя преподавательница Анна прибыла в Кромские Быки в 15 км от зоны боевых действий. Цель приезда – "языковая, культурная и бытовая адаптация северокорейского контингента". Соответствующее видео 28-летней женщины публикуют российские паблики со ссылкой на видео допроса женщины от МВД России.

Отмечается, что преподавательница Российского университета дружбы народов должна была проводить адаптационные занятия с корейцами, чтобы те скорее привыкли к среде.

Ночью она проснулась от ощущения удушения. Четверо или пять солдат заклеили ей рот, связали руки, сняли одежду, начали избивать и насиловать. Женщина предполагает, что преступников могут просто отправить обратно в КНДР, чтобы "не портить отношения с дружественной страной", — говорится в издании.

Военные КНДР оказались насильниками: СМИ о ситуации в Курской области - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Российской Федерации помогают вести военные действия против Украины военные КНДР. Северокорейских солдат уже зафиксировали в Курской области. В Центре противодействия дезинформации, ссылаясь на информацию иностранной печати, объяснили мотивацию северокорейских военных.

Мотивацию северокорейских солдат воевать на стороне России объяснило американское издание The Wall Street Journal.

Узнать подробнее, что именно мотивирует северокорейских военных воевать в Украине можно по ссылке.




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Источник: https://kyiv24.news/news/soldaty-z-kndr-zgvaltuvaly-rosijsku-28-richnu-vykladachku-v-kurskij-oblasti-roszmi
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