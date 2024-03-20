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Военный о событиях в Белгороде: Полная деградация и импотенция российской обороны

События в Белгородской и Курской областях показали, что оборона России крайне слаба, об этом заявил военный Кирилл Сазонов. Он призвал жителей Дагестана и Ичкерии начинать освободительное движение

сегодня, 14:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Белгородской области с сегодняшнего дня выставляют блок-посты и ограничивают движение транспорта.

Военный о событиях в Белгороде: Полная деградация и импотенция российской обороны

Война в Белгороде

Такое решение высмеял военный Кирилл Сазонов.

"Мощное решение, конечно. Ведь небольшие группы диверсантов ходят и ездят именно через блок-посты. А если военная техника, то тем более блок-пост ее остановит. Вообще все происходящее в Белгородской и Курской областях показывает невероятную деградацию российской обороны. Полная импотентность, как у переизбранного царька",
— отметил военный в Фейсбуке.

При этом он призвал Дагестан, Башкыртостан, Ичкерию брать власть и гнать оккупантов, которые показали свою слабость.

В свою очередь нардеп Лиза Богуцкая также обратила внимание на то, что в Белгородской области будут устанавливать блок-посты и намерены эвакуировать 9 000 детей.

"Во-первых, непонятно, зачем это всё, если российская армия отбросила противника далеко вглубь Украины и крепко держит границу РФ на замке? Во-вторых, Вооруженных Сил Украины на территории РФ нет!"
- написала в Фейсбуке Богуцкая.

По ее словам, те отдельные отряды, которые приносят беспокойство "не больше комариного укуса" — это местные отряды народного ополчения.

"То, что они имеют обмундирование по стандартам НАТО, иностранные бронетехнику и боеприпасы — вообще не удивительно. Это всё можно легко купить в любом военторге. Если кто-то слышал, что среди ополченцев все-таки видели украинцев — ничего удивительного. Там могут находиться отдельные добровольцы и отпускники",
— отметила Богуцкая.

При этом она подчеркнула, что события в Белгородской области называются очень просто – "гражданская война".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 20 марта в Белгородской области будет ограничен въезд в 7 населенных пунктов.




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Источник: comments.ua
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