Военный о событиях в Белгороде: Полная деградация и импотенция российской обороны

В Белгородской
области с сегодняшнего дня выставляют блок-посты и ограничивают движение
транспорта.
Война в Белгороде
Такое решение
высмеял военный Кирилл Сазонов.
"Мощное решение,
конечно. Ведь небольшие группы диверсантов ходят и ездят именно через блок-посты.
А если военная техника, то тем более блок-пост ее остановит. Вообще все
происходящее в Белгородской и Курской областях показывает невероятную
деградацию российской обороны. Полная импотентность, как у переизбранного
царька", — отметил военный в Фейсбуке.
При этом он призвал
Дагестан, Башкыртостан, Ичкерию брать власть и гнать оккупантов, которые
показали свою слабость.
В свою очередь
нардеп Лиза Богуцкая также обратила внимание на то, что в Белгородской области
будут устанавливать блок-посты и намерены эвакуировать 9 000 детей.
"Во-первых,
непонятно, зачем это всё, если российская армия отбросила противника далеко
вглубь Украины и крепко держит границу РФ на замке? Во-вторых, Вооруженных Сил
Украины на территории РФ нет!" - написала в Фейсбуке Богуцкая.
По ее словам, те
отдельные отряды, которые приносят беспокойство "не больше комариного
укуса" — это местные отряды народного ополчения.
"То, что они
имеют обмундирование по стандартам НАТО, иностранные бронетехнику и боеприпасы
— вообще не удивительно. Это всё можно легко купить в любом военторге. Если
кто-то слышал, что среди ополченцев все-таки видели украинцев — ничего
удивительного. Там могут находиться отдельные добровольцы и отпускники", —
отметила Богуцкая.
При этом она
подчеркнула, что события в Белгородской области называются очень просто – "гражданская
война".
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что с 20 марта в Белгородской области будет ограничен въезд в 7
населенных пунктов.
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