В Пекине готовятся провести самый большой в истории Китая военный парад, посвященный 80-й годовщине поражения Японии во Второй мировой войне. Как сообщает Reuters, президент Си Цзиньпин стремится продемонстрировать не только военную силу, но и дипломатическое влияние страны, пригласив лидеров более 20 государств. Среди них – российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ин.

Военный парад в Китае (фото из открытых источников)

Западные эксперты, в частности из Центра анализа Китая Института политики общества Азии, назвали совместное появление Си, Путина и Кима "осью потрясений", бросающей вызов Западу. Демонстрация передовых вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты и беспилотники должна подчеркнуть статус Китая как ведущего авторитарного государства.

Среди европейских политиков на параде ожидается премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Сербии Александр Вучич, известные критикой санкций против России.

Этот парад также является частью "войны памяти", в рамках которой Китай и Россия предлагают собственную трактовку событий Второй мировой войны, стремясь подчеркнуть свою роль в борьбе с нацизмом. Си Цзиньпин назвал этот период истории переломным этапом в "большом возрождении китайской нации".

Впрочем, внутри Китая реакция на подготовку к параду оказалась неоднозначной. Для обеспечения безопасности центр Пекина фактически остановил работу, а власти привлекли десятки тысяч волонтеров для предотвращения возможных беспорядков. При этом в соцсетях появлялись комментарии с критикой расходов на такие мероприятия, призывая направить больше средств на повышение уровня жизни населения. Одно из таких сообщений набрало популярность, но впоследствии было удалено.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько Китай потратит на военный парад с участием Путина и Ина . На Тайване утверждают, что военный парад в КНР будет стоить колоссальные пять миллиардов долларов. И настаивают, что официальный Пекин извращает историю. Тайвань и Китай ведут ожесточенный спор по поводу праздников посвященных 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Тайвань придерживается мнения, что Коммунистическая партия Китая не имеет никакого отношения к победе и миллиарды тратятся на ложь, а в Пекине обвиняют Тайвань в "богохульстве".