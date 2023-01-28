Вопрос Путина в России почти закрыт, - Данилов

Вопрос о дальнейшей судьбе Путина почти закрыть, уже известно имя преемника. Об этом заявил в телевизионном эфире секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишут "Комментарии".



Уже известно имя преемника Путина

"Некоторые уже знают кто будет после Путина и знают, кто там уже будет работать – говорит Данилов. – У нас есть свои варианты, как это будет происходить".

По его словам, была одна ситуация 24 февраля 2022, когда они почему-то весь мир убедили, что у нашей страны нет шансов от слова совсем, но сейчас ситуация другая.

"Мы продолжаем убеждать весь мир, что мы отдельная страна, отдельная нация, отдельный народ, который борется за свою независимость и победа 100% будет за нами, — говорит секретарь Совета Национальной безопасности и обороны. – И поверьте, вопрос Путина, для находящихся там – в Кремле уже закрыт".

Как писали "Комментарии", есть несколько вариаций на тему проигрыша Кремля, однако все они для президента РФ неутешительны. Россия идет к поражению: три основных сценария развития событий:

- Россия признает свое поражение, согласившись на урегулирование путем переговоров на условиях Украины. Его считают менее вероятным. При этом Путин постарается всеми силами сохранить Крым.

– провал РФ на фоне эскалации. Россия будет пытаться затянуть военные действия, устраивать диверсии в Украине и странах-союзниках. В пессимистичном виде может быть даже ядерный удар. Это приведет к прямой военной конфронтации между Россией и НАТО.

– Поражение из-за краха режима, причем решающие бои будут проходить не в Украине, а в залах Кремля или на улицах Москвы. РФ ожидает государственный переворот и кровавые боевые действия внутри страны.

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