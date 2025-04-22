Вот эта деталь переговоров бесит Путина больше всего: чего категорично не хочет Кремль

Говорить о перемирии между Украиной и Россией недостаточно. Необходимо переходить к практическим действиям и созданию четких механизмов его реализации, убежден политолог Игорь Рейтерович.

Владимир Путин

По мнению эксперта, без тщательно прописанного документа, в котором будут зафиксированы все детали по остановке боевых действий, любые политические договоренности останутся только словами. В частности, важно предусмотреть не только условия перемирия, но и механизмы контроля над его соблюдением и ответственность за нарушение.

Рейтерович отметил, что особую роль в этом процессе должны играть третьи стороны, прежде всего Соединенные Штаты. Именно они, по его словам, могут гарантировать, что условия перемирия не будут нарушены, а стороны будут придерживаться обязательств. Как говорит эксперт, ожидаемо, что Россия выступает против таких инициатив.

"Вот это для России самый важный момент, и самый триггерный. То есть они прекрасно понимают, что останавливаться пока не собираются. Они будут пытаться провоцировать и, поскольку это будут фиксировать не только украинцы, а в том числе представители других государств, это может принести им большие проблемы", — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что вовлечение международных структур в процесс мониторинга — необходимое условие. Ведь организации, ранее работавшие на подконтрольных Украине территориях, не испытывали с этим никаких трудностей. Россия же постоянно препятствовала доступу к своим зонам влияния, что свидетельствует о ее нежелании играть по правилам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин делает вид, что готов к прекращению огня, чтобы в Украине отменили военное положение и начали выборы.



