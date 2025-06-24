Обострение конфликта между Израилем и Ираном создает серьезные трудности Владимиру Путину и его амбициям в регионе. По мнению политического и экономического аналитика Тараса Загороднего, влияние Москвы на Ближнем Востоке существенно ослабевает и Россию фактически исключают из процессов в этом стратегически важном регионе.

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Эксперт подчеркнул, что Россия была активным игроком на Ближнем Востоке в течение почти семи десятилетий, поддерживая нестабильность и конфликты, которые помогали ей сохранять политическое влияние.

"В настоящее время, когда Москва теряет свое влияние в регионе, она больше не может манипулировать угрозой со стороны Ирана, что существенно ограничивает ее политические возможности. Именно поэтому РФ активно пытается продвинуть свою роль посредника, но это все лишь напрасные попытки", — пояснил Загородний.

Он также отметил, что Россия потеряла один из важных рычагов влияния, которое сейчас существует, но фактически не контролируется им.

По последним данным, после атаки США на иранские ядерные объекты, Тегеран нанес ракетный удар по американским военным базам на Ближнем Востоке, запустив более десяти ракет в сторону Катара.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня, которое должно было начаться через несколько часов после завершения военных операций.

Однако позже стало известно, что обе стороны нарушили условия перемирия, совершив атаки после установленного срока. Особенно критиковал Трамп действия Израиля, сбросившего значительное количество бомб сразу после заключения соглашения.

Как уже писали "Комментарии", лидер Кремля Владимир Путин выразил мнение, что россияне и украинцы являются частью одного народа, который якобы делает всю территорию Украины на "русском".