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Война в Украине: Кремлю придется выбирать между тремя неприятными вариантами

Завершение боевых действий представляет экзистенциальные угрозы для режима Путина, считают аналитики Foreign Policy

сегодня, 14:04
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор не сможет продолжать вести текущую войну после конца 2025 года. В итоге путинскому режиму придется принимать какое-то решение, отталкиваясь от одного из нескольких вариантов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy, со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.

Война в Украине: Кремлю придется выбирать между тремя неприятными вариантами

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала считают, что Кремлю придется выбрать между тремя неприятными вариантами.

Первый вариант – сократить вооруженные силы и оборонную промышленность, что спровоцирует рецессию, которая может угрожать режиму. Второй вариант – сохранить высокие уровни расходов на оборону и раздутую армию мирного времени, что задушит российскую экономику. Третий вариант – использовать армию для получения экономических ресурсов, необходимых для ее поддержания, путем новых завоеваний.

"Прекращение полномасштабных боевых действий в Украине не положит конец проблемам Запада с Россией. Огромный военный сектор России побуждает Кремль использовать свои военные силы для извлечения ренты из соседних государств. Альтернативы (демобилизация и рецессия или бесконечное финансирование раздутой военной и оборонной промышленности) представляют экзистенциальные угрозы для режима Путина. Как бы Россия ни завершила свою нынешнюю войну, экономические реалии страны сами по себе создадут новые формы неуверенности для Европы. Дальновидные политики должны сосредоточиться на смягчении этих будущих угроз", — констатировали в Foreign Policy.

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