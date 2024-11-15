Война в Украине: Кремлю придется выбирать между тремя неприятными вариантами

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор не сможет продолжать вести текущую войну после конца 2025 года. В итоге путинскому режиму придется принимать какое-то решение, отталкиваясь от одного из нескольких вариантов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy, со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Авторы материала считают, что Кремлю придется выбрать между тремя неприятными вариантами.
Первый вариант – сократить вооруженные силы и оборонную промышленность, что спровоцирует рецессию, которая может угрожать режиму. Второй вариант – сохранить высокие уровни расходов на оборону и раздутую армию мирного времени, что задушит российскую экономику. Третий вариант – использовать армию для получения экономических ресурсов, необходимых для ее поддержания, путем новых завоеваний.
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