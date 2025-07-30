Война в Украине прекратится только после этого: названо шокирующее условие

Российская оппозиционерка Ольга Курносова в интервью OBOZ.UA заявила, что завершение войны возможно только после ликвидации главы Кремля Владимира Путина и замены нынешнего политического режима в стране. В рамках этого процесса он видит ключевую роль для Соединенных Штатов Америки.

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"Безусловно, Соединенные Штаты могли бы ликвидировать диктатора, и это действительно серьезно изменило бы ситуацию. Я думаю, что это точно привело бы к завершению войны. Но если мы хотим говорить о долгосрочной безопасности, в России нужно менять не только диктатора, но и режим. А это совместная работа Запада, Украины и российской оппозиции казалась бы", — подчеркнула она.

Оппозиционер напомнила, что для реализации таких амбициозных планов нужна глубокая системная работа, в частности внимательное изучение внутренних процессов в России:

"Если кроме ликвидации Путина придется менять режим в РФ, то надо как следует разбираться в происходящих в стране-агрессоре процессах", — говорит Курносова.

Несмотря на масштабы задачи, она настроена оптимистично, надеясь, что трансформации в стране-агрессоре станут реальностью в ближайшие пять лет.

"Ну, конечно, оптимистично. Потому что мне хочется дожить до таких изменений", — подытожила Ольга Курносова.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп, разочарованный политикой Кремля, выдвинул новый жесткий ультиматум — всего 10 дней для прекращения огня в Украине. Если Россия не согласится, ее ждут очередные экономические санкции. Это уже второе предупреждение со стороны американского лидера за последние месяцы, ведь предыдущий срок, предоставленный Москве, составил 50 дней. Несмотря на сокращение сроков и выгодные условия мирного соглашения, Кремль отказывается идти на уступки.