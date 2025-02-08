Война в Украине: в США рассказали, что Кремль всячески пытается скрыть от россиян

Путинский режим продолжает свою информационную кампанию, чтобы скрыть степень негативного влияния на экономику России из-за войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.

Путин и Мишустин. Фото из открытых источников

"Кремль продолжает проводить информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния длительной войны России против Украины на российскую экономику", – говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, премьер-министр России Михаил Мишустин встретился 7 февраля с прравителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить состояние российской экономики. Мишустин заявил, что ВВП России вырос в 2024 году на 4,1% в основном благодаря "интенсивному" росту российской обрабатывающей промышленности — вероятно, имея в виду наращивание Россией своей оборонно-промышленной базы с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Мишустин утверждал, что основной вклад в рост обрабатывающей промышленности России внесли машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение и производство компьютерного и электронного оборудования. Также он заявил, что инфляция в России достигла 9,52% в 2024 году, а Путин декларировал, что по состоянию на 3 февраля 2025 года инфляция составляла уже 9,9%.

"Однако реальная инфляция в России значительно выше, чем официальная статистика, которую Кремль готов обнародовать (некоторые исследования указывают на то, что уровень инфляции в России ближе к 20 процентам)", – отмечают в ISW.

Мишустин отметил, что экономический рост России может быть менее значительным в 2025 году, поскольку очень важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный экономический рост. По мнению аналитиков, это сигнал для подготовки российского населения к экономическим трудностям в 2025 году. Мишустин и Путин также пытались представить российскую экономику как стабильную перед лицом международного экономического давления. Мишустин утверждал, что топливно-энергетический комплекс России адаптируется и находит новые рынки сбыта.

Мишустин утверждал, что российская экономика "успешно справилась" с "беспрецедентным санкционным давлением" в последние годы, и что антироссийские санкции наносят больший вред странам, которые их ввели, чем санкции наносят вред России. Путин также пытался представить российскую экономику как более сильную и растущую быстрее, чем экономики стран Запада.

"Мишустин и Путин, в частности, не упомянули о том, что российский Центральный банк повысил процентную ставку до 21% в октябре 2024 года, или о том, как Россия использовала средства из Фонда национального благосостояния для финансирования своих военных усилий в течение последних трех лет. Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния может иссякнуть к осени 2025 года", – говорится в отчете.

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