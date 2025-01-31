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Войска КНДР исчезли из Курской области: в Кремле неожидано отреагировали

Спикер Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, куда исчезли войска КНДР из Курской области.

сегодня, 12:40
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Slava Kot

В Курской области уменьшилось количество военных из Северной Кореи, заявило американское издание The New York Times. Эту информацию также подтверждает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления об исчезновении северокорейских солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Войска КНДР исчезли из Курской области: в Кремле неожидано отреагировали

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос от местных СМИ по поводу исчезновения войск КНДР из Курской области. Представитель Путина уклонился от ответа и отказался опровергнуть эту информацию.

"Там много разных соображений, правильных и неправильных и заверительных, и с искажением действительности. Каждый раз это комментировать, наверное, не подобает нам. Мы не будем делать этого", – заявил Песков.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал, что солдаты из Северной Кореи в Курской области не научились противостоять украинским дронам и понесли большие потери. Их частично вывели из зоны боевых действий и отправили на "работу над ошибками" с российскими командирами и офицерами КНДР. По его словам, это временное явление, и северокорейские военные, вероятно, вернутся на фронт. Подобную информацию приводит также The New York Times. По их данным, солдаты КНДР около двух недель отсутствуют на линии фронта.

Украинская разведка сообщала, что около 12 тыс. солдат Северной Кореи были переведены в Курскую область. В начале января Зеленский заявил о потерях КНДР в Курской области на уровне 3800 солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на пленных КНДР в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын взбешен из-за поведения чиновников в КНДР. "Это мегапреступление, которое нельзя простить", заявил он.




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