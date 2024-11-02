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Войска КНДР ждут большие трудности в Украине: важные детали

Северокорейские солдаты столкнутся с большими проблемами в Украине

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

Войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.

Войска КНДР ждут большие трудности в Украине: важные детали

КНДР прислала солдат в Украину. Фото из открытых источников

Отмечается, что северокорейские войска, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.

Отмечается, что российские и корейские войска почти наверняка предстанут перед трудностями оперативной совместимости, если раньше не проводили совместных военных учений, а также проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления и преодолением языкового барьера с российскими войсками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что у России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание ", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Русская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.



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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1852425770427183518
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