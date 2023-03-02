Воюя в Украине, Кремль уничтожает Бурятию

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Моесеенко Валентина
Число погибших бурят на войне РФ против Украины — 590 человек, и это ужасающие масштабы для Бурятии. Об этом в Телеэфире сказала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, пишут "Комментарии".
Гибель этнических бурят на российско-украинской войне приобрела ужасающие масштабы
Она отметила, что в ряде районов Бурятии власти принимали решение отменить народные гуляния и празднование Масленицы из-за количества погибших в Украине.
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По информации общественного деятеля, только согласно открытым данным, сейчас можно говорить о 590 человек из Бурятии, погибших на российско-украинской войне. При этом только за полтора месяца их количество выросло на 119 человек.
Гармажапова отметила, что среди жителей Бурятии было много контрактников, поэтому их бросили первыми в Украину как профессиональных военных.
Ранее в Бурятии проживали 30% этнических бурят, однако, из-за развязанной Кремлем войны, это количество существенно уменьшилось: многие либо погибли, либо уехали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Отдельно Гармажапова обратила внимание на тему расизма в России, в связи с чем бессмысленно выглядит заявленная президентом РФ Владимиром Путиным официальной целью так называемой спецоперации денацификация Украины.
На портале "Комментарии" говорилось, что с начала же полномасштабного врага, по данным Генштаба ВСУ, рашистская армия потеряла около 150 тысяч единиц личного состава.
Как ранее писали "Комментарии", в середине февраля у россиян существенно выросли потери и установили абсолютный рекорд за все время войны.
Читайте на портале "Комментарии" — после войны Россия потеряет свои территории.
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