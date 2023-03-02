Воюя в Украине, Кремль уничтожает Бурятию

Число погибших бурят на войне РФ против Украины — 590 человек, и это ужасающие масштабы для Бурятии. Об этом в Телеэфире сказала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, пишут "Комментарии".



Гибель этнических бурят на российско-украинской войне приобрела ужасающие масштабы

Она отметила, что в ряде районов Бурятии власти принимали решение отменить народные гуляния и празднование Масленицы из-за количества погибших в Украине.

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“Во многих районах отменили празднование Масленицы, поскольку слишком много жертв. То есть, власти начали признавать о том, что жертв не так мало, как они сначала хотели изобразить”, — сказала Гармажапова.

По информации общественного деятеля, только согласно открытым данным, сейчас можно говорить о 590 человек из Бурятии, погибших на российско-украинской войне. При этом только за полтора месяца их количество выросло на 119 человек.

“Мы говорим о том, что масштабы, конечно, ужасающие. Хотелось бы, чтобы жители Бурятии это тоже начали понимать и понимали, что они участвуют в войне, не имеющей никакого смысла для Бурятии, кроме того, что они в принципе помогают империи, в частности России, колонизировать территорию Украины, которая является суверенным государством. ”, — сказала глава фонда “Свободная Бурятия”.

Гармажапова отметила, что среди жителей Бурятии было много контрактников, поэтому их бросили первыми в Украину как профессиональных военных.

“Сейчас мы видим, что в России в общем-то ресурсы заканчиваются, желающих воевать нет. Контрактников погибло очень много, поэтому они уже хватают, кого могут. И в Бурятии мы также обращали на это внимание, что очень жесткая мобилизация в сентябре. Это мы наблюдали, когда людей хватали прямо с постели ночью, чтобы отправить в Украину. Приходили повестки и мертвым, и студентам, и пожилым, и людям с инвалидностью. То есть гребли это реально формулировали тогда так, гребли всех”, — сказала она.

Ранее в Бурятии проживали 30% этнических бурят, однако, из-за развязанной Кремлем войны, это количество существенно уменьшилось: многие либо погибли, либо уехали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Отдельно Гармажапова обратила внимание на тему расизма в России, в связи с чем бессмысленно выглядит заявленная президентом РФ Владимиром Путиным официальной целью так называемой спецоперации денацификация Украины.

В Москве и в Петербурге, вы знаете, объявление на сдачу квартиры выдается только славянам. Следовательно, нероссиянам очень часто не получается снять даже квартиру, часто не принимают на работу. И им говорят, что валите в свой Китай, в Узбекистан, Казахстан. Это я просто по себе помню, я выросла в Петербурге. И когда ты говоришь, я гражданка РФ, равно как и вы, говорят, знаем, как вы покупали эти паспорта. То есть фактически очень так сильна проблема расизма, которая присутствует в России. И значит, в феврале 2022 года Россия решила "денацифицировать" Украину. Как вам такое?”, – рассказала глава фонда “Свободная Бурятия”.

На портале "Комментарии" говорилось, что с начала же полномасштабного врага, по данным Генштаба ВСУ, рашистская армия потеряла около 150 тысяч единиц личного состава.

Как ранее писали "Комментарии", в середине февраля у россиян существенно выросли потери и установили абсолютный рекорд за все время войны.

Читайте на портале "Комментарии" — после войны Россия потеряет свои территории.