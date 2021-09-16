ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" , сообщил на брифинге заместитель директора Панамериканской организации здравоохранения при ВОЗ Ярбас Барбоса.

Российская вакцина, фото с открытых источников

Заявка на одобрение препарата заморожена. Это случилось после того, как представители европейского регулятора во время инспекции на одном из заводов в России обнаружили ряд нарушений при их производстве.

"Процесс внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) "Спутника V" был приостановлен, потому что при проверке одной из фабрик, на которой производится вакцина, было обнаружено его несоответствие надлежащей производственной практике", – пояснил Ярбас Барбоса.

Нарушения касаются нормативных требований, которые российская фармкомпания не выполнила. Производство российской вакцины осуществлялось не по международным стандартам. Европейские регуляторы добавили, что процедуру одобрения российской вакцины возобновят только в случае устранений производственных нарушений. И только в случае повторной проверки, которая это подтвердит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о подобных проблемах с одобрением российской вакцины. в ходе инспекции производства вакцин на заводе "Фармстандарт", который находится в городе Уфа и занимается заполнением флаконов с лекарством, были обнаружены проблемы. Как стало известно, они касаются технических проблем на одной из 20 линий предприятия.

По словам источника, россияне исправили все технические недочеты, но у ВОЗ все же остались опасения. В первую очередь они касаются целостности данных и результатов тестов, необходимых для контроля качества. Также в предварительном отчете ВОЗ упоминаются другие недочеты, связанные с потенциальным перекрестным заражением и уровнями стерильности.

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