Возле Москвы нашли секретное кладбище "вагнеровцев"

Целое кладбище погребенных наемников ПВК " Вагнер " было обнаружено в Московской области. В населенном пункте Маврино появилось 27 новых захоронений. Как информирует российское издание "Москва онлайн", на каждой могиле можно увидеть одинаковые бело-сине-красные букеты и такие же венки, где есть эмблема ПВК "Вагнер", на которой выгравирована надпись "Кровь, честь, родина и отвага". Еще на каждом захоронении стоит красный пластиковый стакан, где написано "Может чай, а может и нет".

Секретное кладбище "вагнеровцев" (фото: t.me/sotaproject)

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Возможно, теперь здесь находится последний покой завербованных заключенных из РФ, ликвидированных в Украине.

"Мы с мужиками все же сходили посмотреть. Единственное, что мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему. Пока никто из их родственников к нам не обращался. Появились они в течение января. Я не весь время здесь. Они могли и раньше привозить. Кладбищем я не заведу. Что они там творят — вообще не знаю", - сообщил сельский священник .

Журналисты выяснили, что из всего количества вагнеровских захоронений только два жителя российской столицы, четыре наемника – из Азербайджана и Кыргызстана, а дальше зеки из разных российских регионов. Возраст погибших от 21 до 55 лет, причем родственники погибших ничего не знали, что они погибли.

"По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказание, можно изучать Уголовный кодекс: здесь все, начиная от 105-й (убийство) и заканчивая 222-й (незаконное обращение оружия). Но больше всего тех, кто был осужден по "народной" 228 -й (распространение наркотиков)", – говорится в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему регулярная армия РФ не может себе позволить тактику "вагнеровцев". Война со стороны русской Федерации ведется в извращенной действительности. Профессионалов в русской армии практически не осталось. А ПИК "Вагнер" стала костью в горле Генштаба ВС РФ. Такое мнение в Телеэфире высказал экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.