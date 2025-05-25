Возмущены: Россия начала угрожать одной из стран НАТО

Интенсивная милитаризация и растущее присутствие НАТО в северных регионах Норвегии не укрепляют безопасность, а наоборот повышают риски эскалации и напряженности в Арктике. Такое заявление сделало посольство России в Норвегии в комментарии к пропагандистскому агентству РИА Новости.

РФ угрожает Норвегии (фото из открытых источников)

Таким образом, российские дипломаты отреагировали на слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Эйде, который предположил, что Североатлантический альянс может усилить свою роль в арктическом регионе.

"Все более явное подтягивание вооруженных сил стран НАТО на норвежский Север и в Арктику происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло о его якобы заинтересованности в сохранении региональной стабильности и избегании недоразумений и непреднамеренной эскалации", — заявили в российском посольстве.

В заявлении также отмечается, что между Россией и НАТО в настоящее время отсутствуют эффективные механизмы доверия и военной коммуникации, что, по мнению Москвы, "повышает вероятность опасных инцидентов".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАТО может отправить новейшие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) RQ-4D в финляндский городок Пирккала, который станет базой для дронов за считанные недели. Об этом пишет "Yle".

В публикации говорится, что согласно данным источников, испытания дронов в Финляндии должны стартовать уже в июне. Сейчас идет строительство систем, необходимых для временной базы. В частности, для управления беспилотниками нужны специалисты, специализирующиеся на них.

Дроны уже совершали полеты в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023 года. В частности, их использовали для мониторинга восточной границы Альянса. Среди особенностей RQ-4D: размах крыла составляет 40 метров; радиус полета – 16 тысяч километров; когда дрон находится в воздухе, его трудно обнаружить невооруженным глазом, поскольку высота полета может достигнуть 18 километров.

