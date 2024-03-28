Возникает чувство тревоги: Путин сделал заявление о российских ура-патриотах

Глава Кремля "встревоженный" заявил некоторых "патриотов" о том, что "Россия только для россиян". Слова Путина цитируют росСМИ, ссылаясь на его разговор с российскими военными летчиками.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Когда я слушаю ура-патриотов — такие люди везде есть в любом обществе, — в частности, тех, кто говорит, что Россия только для россиян, знаете, у меня чувство тревоги возникает", — сказал Путин.

Традиционно Путин начал рассказывать свою старую басню о народах в РФ и истории. А ведь в РФ проживает 190 этносов, при этом некоторые национальности представлены миллионными народами.

"Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мнения по поводу того, что остальные чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет российский народ", — подчеркнул глава РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал условие, при котором союзники Украины станут целью России. Российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Россия может атаковать третьи страны. По словам Путина, это может произойти в том случае, если из стран союзников Украины будут применены истребители F-16.

Владимир Путин посетил Тверскую область, где провел встречу с местными пилотами. По итогам встречи российский диктатор подал несколько заявлений. Путин отреагировал на информацию западных политиков, военных и СМИ, считающих, что Россия может атаковать другие страны, в том числе и членов НАТО.

Однако дальше российский президент пригрозил, что Москва все же может наносить удары по союзникам Украины. По словам Путина, это будет в случаях, когда Запад будет применять истребители F-16 из своих аэропортов против России.

