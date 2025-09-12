Впереди немного: появились подробности состояния тяжелобольного Симоньян

Рубрики
Российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян, недавно заявившая о серьезном заболевании, вновь обратилась к своим сторонникам.
Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)
В Telegram-канале путинистка сообщила, что перенесла операцию.
Напомним, недавно стало известно о диагнозе террористки Симоньян. Накануне она появилась в студии пропагандиста и одного из главных врагов Украины Владимира Соловьева, где рассказала о болезни.
Также Симоньян ранее отмечала, что испытывает врожденные проблемы со здоровьем, из-за которых существовала угроза, что она могла бы не выдержать операции.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян заболела раком и из-за этого может покинуть пост главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.7 сентября Симоньян, известная откровенной поддержкой войны против Украины и призывами к уничтожению украинцев, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила, что врачи обнаружили у нее серьезное заболевание. Она уточнила, что впереди операция, указав на левую часть груди.
Хотя 45-летняя Симоньян не назвала диагноза, источник The Moscow Times, связанный с медиарынком, подтвердил, что речь идет именно о раке и серьезных проблемах со здоровьем.