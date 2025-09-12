Впереди немного: появились подробности состояния тяжелобольного Симоньян

Российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян, недавно заявившая о серьезном заболевании, вновь обратилась к своим сторонникам.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

В Telegram-канале путинистка сообщила, что перенесла операцию.

"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Надеюсь на него и благодарю всех вас", — написала украинофобка.

Напомним, недавно стало известно о диагнозе террористки Симоньян. Накануне она появилась в студии пропагандиста и одного из главных врагов Украины Владимира Соловьева, где рассказала о болезни.

Также Симоньян ранее отмечала, что испытывает врожденные проблемы со здоровьем, из-за которых существовала угроза, что она могла бы не выдержать операции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян заболела раком и из-за этого может покинуть пост главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

7 сентября Симоньян, известная откровенной поддержкой войны против Украины и призывами к уничтожению украинцев, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила, что врачи обнаружили у нее серьезное заболевание. Она уточнила, что впереди операция, указав на левую часть груди.

"Я решила, что обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", — сказала Симоньян.

Хотя 45-летняя Симоньян не назвала диагноза, источник The Moscow Times, связанный с медиарынком, подтвердил, что речь идет именно о раке и серьезных проблемах со здоровьем.

