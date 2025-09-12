logo

BTC/USD

115953

ETH/USD

4653.63

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Впереди немного: появились подробности состояния тяжелобольного Симоньян
commentss НОВОСТИ Все новости

Впереди немного: появились подробности состояния тяжелобольного Симоньян

Симоньян испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

12 сентября 2025, 23:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян, недавно заявившая о серьезном заболевании, вновь обратилась к своим сторонникам.

Впереди немного: появились подробности состояния тяжелобольного Симоньян

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

В Telegram-канале путинистка сообщила, что перенесла операцию.

"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Надеюсь на него и благодарю всех вас", — написала украинофобка.

Напомним, недавно стало известно о диагнозе террористки Симоньян. Накануне она появилась в студии пропагандиста и одного из главных врагов Украины Владимира Соловьева, где рассказала о болезни.

Также Симоньян ранее отмечала, что испытывает врожденные проблемы со здоровьем, из-за которых существовала угроза, что она могла бы не выдержать операции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян заболела раком и из-за этого может покинуть пост главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

7 сентября Симоньян, известная откровенной поддержкой войны против Украины и призывами к уничтожению украинцев, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила, что врачи обнаружили у нее серьезное заболевание. Она уточнила, что впереди операция, указав на левую часть груди.

"Я решила, что обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", — сказала Симоньян.

Хотя 45-летняя Симоньян не назвала диагноза, источник The Moscow Times, связанный с медиарынком, подтвердил, что речь идет именно о раке и серьезных проблемах со здоровьем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости