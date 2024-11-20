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Впервые со времен полномасштабного вторжения: Путин собрался посетить «давнего друга»

Путин собирается продемонстрировать миру, что политика изоляции РФ не действует

20 ноября 2024, 13:13
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин планирует посетить Индию впервые с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, сообщает агентство Bloomberg.

Впервые со времен полномасштабного вторжения: Путин собрался посетить «давнего друга»

Владимир Путин

В сообщении отмечается, что визит может стать свидетельством провала попыток США изолировать российского лидера на международной арене. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит и добавил, что даты встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пока находятся на стадии согласования.

Агентство напоминает, что до начала войны России против Украины Москва и Нью-Дели ежегодно проводили встречи на самом высоком уровне. Однако в декабре 2022 года Индия пропустила такую встречу из-за угроз Путина применить ядерное оружие в войне с Украиной.

Отношения между двумя странами имеют давнюю основу со времен холодной войны. Индия остается ключевым покупателем российской военной техники и нефти, став крупнейшим потребителем последней после введения ограничений со стороны США и стран G7.

Как отмечает Bloomberg, возможный визит в Индию может стать сигналом роста уверенности Путина по поводу заграничных поездок, которая значительно пошатнулась после выдачи в марте 2023 года Международным уголовным судом ордера на его арест за военные преступления в Украине.

Индия не является участником МКС и не обязана выполнять этот ордер. Несмотря на это, Путин избежал участия в прошедшем в Нью-Дели прошлогоднем саммите G-20.

В сентябре 2024 года он посетил Монголию — государство, являющееся членом МКС, но не выполнившее свои обязательства по ордеру. В этом году российский лидер также отказался от участия в саммите G-20 в Бразилии, который, будучи членом МКС, теоретически мог его задержать.

Ожидаемый визит в Индию может стать очередной попыткой Путина укрепить международные позиции, несмотря на ограничения, наложенные из-за его агрессии против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Моди посетил саммит БРИКС в Казани и прогнулся под Путина.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-19/putin-plans-first-india-visit-since-his-war-in-ukraine-began
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