Впервые в России начал извержение вулкан Крашенинникова

На Камчатке впервые за время современных научных наблюдений началось извержение вулкана Крашенинникова. Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН, активность началась ночью 3 августа — в 04:50 по местному времени.

На Камчатке проснулся вулкан, молчавший более 550 лет

Зафиксированы выбросы пепла на высоту до 4 км. Ученые отмечают, что последнее извержение этого вулкана произошло еще в 1463 году, то есть более 550 лет назад.

В Кроноцком заповеднике сообщили, что шлейф пепла уже распространился на высоту до 5-6 км. Часть территории вокруг вулкана покрыта слоем пепла. Однако населенные пункты не пострадали: пепел не достиг жилых районов, и, по данным МЧС Камчатского края, его выпады в селах не зафиксированы.

Активизация вулкана произошла вскоре после мощного землетрясения в регионе – 30 июля в Камчатском крае произошел подземный толчок магнитудой 8,8. Его эпицентр находился примерно в 200 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Это землетрясение стало самым сильным на Камчатке с 1952 года.

Вулкан Крашенинникова расположен на территории Восточного вулканического пояса, примерно в 13 км от Кроноцкого озера и в 200 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 1856 метров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия больше не считает себя обязанной соблюдать добровольный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел РФ.