Впервые в России начал извержение вулкан Крашенинникова

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Ткачова Марія
На Камчатке впервые за время современных научных наблюдений началось извержение вулкана Крашенинникова. Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН, активность началась ночью 3 августа — в 04:50 по местному времени.
На Камчатке проснулся вулкан, молчавший более 550 лет
Зафиксированы выбросы пепла на высоту до 4 км. Ученые отмечают, что последнее извержение этого вулкана произошло еще в 1463 году, то есть более 550 лет назад.
В Кроноцком заповеднике сообщили, что шлейф пепла уже распространился на высоту до 5-6 км. Часть территории вокруг вулкана покрыта слоем пепла. Однако населенные пункты не пострадали: пепел не достиг жилых районов, и, по данным МЧС Камчатского края, его выпады в селах не зафиксированы.
Активизация вулкана произошла вскоре после мощного землетрясения в регионе – 30 июля в Камчатском крае произошел подземный толчок магнитудой 8,8. Его эпицентр находился примерно в 200 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Это землетрясение стало самым сильным на Камчатке с 1952 года.
Вулкан Крашенинникова расположен на территории Восточного вулканического пояса, примерно в 13 км от Кроноцкого озера и в 200 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 1856 метров.