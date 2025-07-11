Впервые за многие годы рейтинг поддержки Путина упал: почему он начинает теряя доверие

Одобрение деятельности президента России Владимира Путина среди россиян за период с 29 июня по 6 июля снизилось на четыре процентных пункта — с 83% до 79%. Это самое недельное падение рейтинга главы Кремля с осени 2022 года, когда на фоне мобилизации уровень поддержки просел на пять пунктов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такие результаты обнародовала российская некоммерческая организация "Общественное мнение". Рейтинг доверия к Путину также упал с 82% до 78%.

В комментарии The Moscow Times соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев пояснил, что нынешнее падение рейтинга вызвано рядом новых факторов дискомфорта: проблемами с авиаперевозками, перебоями в доступе в Интернет и усложнением транзакций по банковским картам.

В то же время, по его словам, наибольшее возмущение среди населения вызвали новые платежи за коммунальные услуги, выросшие с июля в среднем на 13,4% — наибольшее повышение за последнее десятилетие. В отдельных регионах, в том числе в Ижевске, рост тарифов превысил 38%.

"Это выглядит как свидетельство того, что государство вытесняет из людей последнее. Война все глубже проникает в быт, и все больше россиян начинают отдавать себе отчет, что именно она является источником большинства их проблем", — отметил Иноземцев.

Политолог Аббас Галлямов также считает, что стремительное удорожание услуг ЖКХ подтолкнуло россиян к разочарованию во власти. Но он обратил внимание и на еще один фактор – резкое охлаждение в отношениях между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Граждане начали думать, что конфликт подходит к концу. А теперь наоборот, стало очевидно, что ничего не завершается. Война и международное напряжение продолжаются – это и привело к потере иллюзий", – сказал Галлямов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне уже платят Украине за продолжение войны . На счета Украины поступил очередной транш в 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

ERA предусматривает направление Украины в 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Взнос ЕС составляет 18,1 млрд. рублей. евро (20 млрд долларов США). В рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 8 млрд евро.

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 53,5 млрд. евро на приоритетные расходы госбюджета.