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Все очень неоднозначно: что россияне думают о войне в Украине

Около 66% россиян считают, что РФ платит слишком высокую цену за войну против Украины

6 февраля 2024, 21:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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Как показал январский опрос "Левада-центра", почти две трети (66%) российских граждан согласны с утверждением, что Россия платит слишком высокую цену за участие в войне против Украины. В частности, 32% респондентов сказали, что "безусловно согласны" с соответствующим утверждением, а 34% — "скорее согласны".

Все очень неоднозначно: что россияне думают о войне в Украине

Россияне выразили свое отношение к войне против Украины. Фото из открытых источников

Опрос показал, что 44% россиян допускают перерастание войны с Украиной в вооруженный конфликт РФ и НАТО.

Вместе с тем, 64% россияне не считают, что РФ совершила ошибку, начав войну против Украины. В то же время ошибкой начало вооруженной агрессии назвали лишь 22% россиян, еще 14% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Согласно результатам опроса, 77% россиян поддерживают действия своей армии в Украине и ожидают победы России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.



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Источник: https://www.levada.ru/2024/02/06/konflikt-s-ukrainoj-otsenki-kontsa-2023-nachala-2024-goda/
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