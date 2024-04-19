Все под контролем ФСБ. Российским чиновникам запретили ездить за границу

Российские власти опускают "железный занавес" для чиновников, депутатов и работников государственных структур, запрещая выезд за границу даже в дружественные страны.

ФСБ усилила контроль за российским чиновниками. Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на девять знакомых с ситуацией источников.

По словам источников, ограничения на поездки российских чиновников за границу, которые негласно ввели еще в 2022 году, в последнее время существенно усилили.

Сообщается, что инициатива исходит от ФСБ. Спецслужба считает, что чиновники могут разгласить государственные тайны или же их могут арестовать и выдать западным странам.

Один из собеседников Reuters рассказал, что "никуда нельзя уехать вообще, даже в Беларусь или Узбекистан на майские праздники". По его словам, чтобы пересечь границу, российским госслужащим нужно спецразрешение, которое выдают только в исключительных случаях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".