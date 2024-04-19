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Все под контролем ФСБ. Российским чиновникам запретили ездить за границу

Российским чиновникам запретили выезжать за границу, в том числе в дружеские страны РФ

19 апреля 2024, 00:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские власти опускают "железный занавес" для чиновников, депутатов и работников государственных структур, запрещая выезд за границу даже в дружественные страны.

Все под контролем ФСБ. Российским чиновникам запретили ездить за границу

ФСБ усилила контроль за российским чиновниками. Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на девять знакомых с ситуацией источников.

По словам источников, ограничения на поездки российских чиновников за границу, которые негласно ввели еще в 2022 году, в последнее время существенно усилили.

Сообщается, что инициатива исходит от ФСБ. Спецслужба считает, что чиновники могут разгласить государственные тайны или же их могут арестовать и выдать западным странам.

Один из собеседников Reuters рассказал, что "никуда нельзя уехать вообще, даже в Беларусь или Узбекистан на майские праздники". По его словам, чтобы пересечь границу, российским госслужащим нужно спецразрешение, которое выдают только в исключительных случаях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".



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Источник: https://www.reuters.com/
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