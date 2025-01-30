Все решает лично Путин: выдадут ли Асада новой власти Сирии

Информация о том, что новая власть Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" требует от России выдать им Башара Асада, в последнее время активно обсуждается в мире. Первые слухи об этом требовании появились еще в начале января, когда имелись отдельные попытки построить диалог между Москвой и Дамаском. О том, что ждет Асада дальше активно пишут паблики РФ, ссылаясь на свои, так сказать, источники в Кремле.

Путин и Асад (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что собеседники неохотно говорят о перспективах Асада, отмечая, что его судьбу будет решать лично Владимир Путин. В рядах ястребов много негатива по поводу сирийского кейса.

"Мы годами вливали в Сирию миллиарды. Ни в одном докладе наших изысканий не было информации о угрозе устранения Асада. Сейчас эти вчерашние террористы, которые мы бомбили по всей Сирии, требуют от нас его возвращения. А мы просто молча выводим войска", — сказал один из чиновников.

Другой собеседник, знакомый с ситуацией в регионе, подчеркнул, что остаться в Сирии можно для восстановления инфраструктурных объектов.

"Это позволит нам иметь там свои глаза", — сказал собеседник в СВР.

Еще один из источников, не исключивший выдачу Асада, если другие способы договориться не дадут эффекта. Пока, напомним, Рамзан Кадыров с этой задачей не справился.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в первый раз после падения режима Асада делегация РФ прибыла в Сирию. Российская делегация прибыла в Дамаск 28 января впервые после падения режима Башара Асада, чтобы обсудить с новым руководством страны дальнейшую судьбу своих военных баз в Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на российские СМИ.

В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, ответственный за вопросы Ближнего Востока и специальный представитель президента России в Сирии Александр Лаврентьев. По данным NYT, сирийские повстанцы, в прошлом месяце свергшие Асада, длительное время вели борьбу против правительственных сил, которые поддерживала Москва. Однако временный лидер страны Ахмед аль-Шара заявил, что стремится сохранить отношения с Россией из-за исторических связей и геополитических интересов.

