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"Все зачистить": российский актер и фанат Путина сделал безумное заявление об уничтожении Украины

По словам Охлобыстина, прогамма-минимум террористической России – лишить украинцев моря

11 сентября 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Путинист из РФ, известный артист Иван Охлобыстин, отвечая на вопросы журналистов, дал понять, как сильно Российская Федерация опасается Украины. Об этом он сказал представителям пропагандистского издания " Собеседник ".

"Все зачистить": российский актер и фанат Путина сделал безумное заявление об уничтожении Украины

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

По его словам, российская программа-минимум – отрезать нашу страну от моря.


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Жители РФ и их параноик Путин очень ужасаются сильной Украине, поэтому хотят поделить ее.

"Западную Украину, которую нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или представляющий интерес для туристов съездить, как в Зомбиленд). Все остальное — разумеется, наше. А в идеале — подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство", — таков бред этого путиниста.

При этом Иван Охлобыстин признает, что жители Украины теперь сплоченная нация.

"Все это надо уничтожить. При этом народ, разумеется, останется. Они же южане. Через месяц украинцы станут большими руспатриотами, чем мы с вами. И с языком нужно разобраться. Она не нужна, она создана искусственно и только помогает самоидентификации нации, которая всегда будет представлять для нас опасность", — озвучивает страх и агрессивные планы кремлевского режима этот убежденный путинист.

"Единственный способ от этой опасности избавиться — нейтрализовать всю государственность. Вот прям все зачистить! И даже название я бы поменял. Малороссия и есть Малороссия. Украина — это окрестность. Даже не наша — это поляки ее так назвали", — процитировал актер ответ за кремлевскими нарративами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер на Донбассе выдал циничное заявление о "приближении победы РФ".



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