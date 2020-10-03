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Все живое вымерло: серферы рассказали шокирующие подробности о масштабном загрязнении океана

Серферы сообщают, что власти на протяжении месяца никак не реагировали на угрозу загрязнения

сегодня, 10:54
Автор:

Павел Зинченко

Серферы сообщают о масштабном загрязнении океана в районе Халактырского пляжа. Об этом на своей странице в Instagram рассказал пользователь Юрий Дуда. 

Все живое вымерло: серферы рассказали шокирующие подробности о масштабном загрязнении океана

Как сообщает серфер Антон Морозов, он вместе с товарищами стал  испытывать странные неприятные симптомы, в том числе помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Некоторое время серферы не придавали этому событию значение, думая, что они всего лишь отравились или подцепили инфекцию. Но когда информация об этом событии просочилась в сеть, власти отправили специалистов брать пробы океанской воды. Предварительные результаты проб показали превышение нормы нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вскоре из разных концов побережья начали приходить фото и видео, на которых было запечатлено множество мертвых морских обитателей.
Серфер также сообщил, что отдыхающие стали спешно покидать берег океана, поскольку проблемы со здоровьем начали проявляться даже у тех, кто не контактировал с океанской водой.


Информация о произошедшем постоянно обновляется. Кроме того,  представители Greenpeace поделились спутниковыми снимками реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тонны отравы в океан.

"Уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг" — сообщает Антон Морозов.
Антон делает выводы, что никаких действий по предотвращению катастрофы власти не предпринимали на протяжении месяца, что привело к усугублению ситуации. 

Как сообщало издание "Комментарии", загрязнение воздуха в Индии достигло 20-летнего минимума.


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