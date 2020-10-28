“Все зло идет оттуда”: в России срывают англоязычные вывески (видео)

В республике России — Дагестане — с магазинов массово срывают вывески на английском языке. Такое поручение дал и.о. главы республики Сергей Меликов, заявив, что сегодня “все зло идет оттуда” (с Запада).

Местные СМИ пишут, что сотрудники администрации Махачкалы сорвали вывеску и рекламные плакаты с магазина New Balance. Причем в руководстве сети этого бренда говорят, что никто их об этом не предупреждал и сочли данное происшествие актом вандализма. Однако в администрации пообещали продолжить данный рейд. Меликов возмущен, что многие кафе и магазины в Дагестане носят названия иностранных городов, да еще и названия эти написаны, как выразился чиновник, "на латинском языке" и "в условиях, когда все зло идет оттуда". Меликов заявил, что "такая реклама не отвечает никаким нравственным ценностям".

Напомним, в российском Санкт-Петербурге произошел резонансный случай на дороге. Прямо за рулем скончался водитель фуры, которая продолжила ехать по трассе. Видео выложили в Сеть другие участники движения.

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