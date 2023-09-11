Встреча диктаторов: какое оружие Путин будет просить у Ким Чен Ына

Хозяин Кремля Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся во время проведения Восточного экономического форума, который проходит с 10 по 13 сентября. Они будут обсуждать круг вопросов, касающихся вооружения РФ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В Северной Корее накоплен один из самых больших запасов артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет, информирует Bloomberg. Весь этот потенциал можно использовать для еще советского вооружения, с помощью которого РФ подвергает обстрелам регионы Украины.

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При этом Соединенные Штаты уже не раз подчеркивают, что представители властного Пхеньяна тайно помогают Кремлю во время войны.

"Снабжение боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будет иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение", — утверждает Теренс Рериг, преподаватель по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа Соединенных Штатов.

По словам профессора из Америки, пункты стратегии Путина заключаются в том, что российское войско может "пережить" украинское в боях. Поэтому больше боеприпасов позволят путинскому режиму еще дольше держать позицию лидера во время войны. Большее количество боеприпасов из Северной Кореи поможет выиграть время для России. Это даст российской индустрии возможность для увеличенного внутреннего производства снарядов.

По информации журналистов Bloomberg, в виш-листе кремля указаны 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также 122-мм ракеты. Однако Северная Корея, живущая под многими санкциями, не владеет технологиями, позволяющими здесь массово развернуть производство определенного высокоточного оружия.

Как утверждает эксперт по вооружению Йоста Олиманса, эта страна является одним из немногих государств, обладающих достаточными запасами танков. Речь идет о танках советских времен. Они похожи на Т-54 и Т-62. По этой причине у Ким Чен Ин будет возможность наладить в РФ запасные части от таких танков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине ликвидировали топ-морпиха росиян.