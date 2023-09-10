Встреча Путина и Ким Чен Ина: сообщили, где они встретятся и что будут обсуждать

В Северной Корее ничего не говорят о новой поездке Ким Чен Ина на бронепоезде в РФ. Но стало известно, что он примет участие в Восточном экономическом форуме. По странному стечению обстоятельств форум состоится, когда у Кремля случилось истощением военных запасов. Поэтому вероятно, Путин надеется на поддержку Северной Кореи, чтобы получить боеприпасы, это неожиданная ситуация по сравнению с 1950 годами, когда Советский Союз поставлял оружие на север во время Корейской войны, пишет Independent.

Путин и Ким Чен Ын (фото из открытых источников)

Известно, что Ким посетит Россию уже во второй раз.

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"Он надеется укрепить связи с Москвой, которая становится изолированной после вторжения в Украину", – сообщает источник СМИ.

Авторы материалы также цитируют главу Российско-Евразийского центра в Карнеги.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу в последнее время приезжал только через артиллерийские снаряды, и, вероятно, это будут обсуждать Путин и Ким Чен Ын", – предположил Александр Габуев.

Государственное же центральное информационное агентство Кореи держит визит своего диктатора в секрете.

На празднование годовщины КНДР Россия отправила военный ансамбль песни и пляски, а Китай — делегацию во главе с вице-премьером Лю Гочжуном. Отсутствие чиновников из России на торжествах свидетельствует о, вероятной, подготовке ко встрече Путина и Кима, допускают южнокорейские медиа.

В свою очередь РФ также отказалась комментировать вопрос о возможном соглашении по поставке северокорейского оружия в Россию.

"Северная Корея — наш сосед, и мы будем и дальше развивать наши отношения, не оглядываясь по мнению других стран", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР предположили, что Путин будет просить у Ким Чен Ина .