Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на возможную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на нейтральной территории. По словам Пескова, пока нет конкретики по этому поводу.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о заявлении Трампа, который в конце апреля сказал о возможности встретиться с Путиным в одной из стран Ближнего Востока в середине мая. По словам Пескова, Путин не имеет в своем графике поездки в эти страны на эту дату.

"Но, с другой стороны, мы с вами не раз говорили, что такая встреча явно на слуху", — сказал Песков.

Как пояснил представитель Путина, такая встреча "необходима", но она должна быть "подходящим образом подготовлена".

"Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются, но пока какой-то конкретики в этом нет", — добавил Песков.

После того как Трамп стал президентом США, его администрация возобновила контакты с Россией и организовала несколько встреч. Трамп также заявлял о возможности в будущем встретиться с Путиным, однако не указывал конкретной даты. В начале апреля в СМИ появилась информация, что Трамп, возможно, приедет на парад в Москву 9 мая, однако в Белом доме это опровергли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин рассказал, почему начал войну против Украины. По его версии, это произошло из-за игнорирования Западом российских заявлений.

Также "Комментарии" писали, что Трамп и Путин в один день сделали заявления о своих преемниках.