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Встреча Путина с Трампом может состояться в любой момент: в Кремле сделали новое заявление

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом рассматривается и "находится в актуальной повестке дня".

29 июня 2025, 15:30
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Клименко Елена

В России снова заговорили о вероятной встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Представители Кремля не исключают, что такой диалог может состояться в ближайшее время. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, вопрос двусторонней встречи присутствует в повестке дня.

Встреча Путина с Трампом может состояться в любой момент: в Кремле сделали новое заявление

Фото: из открытых источников

Российские медиа со ссылкой на Ушакова сообщают, что контакт между Москвой и Вашингтоном продолжается, хотя конкретные договоренности о времени и месте встречи пока не достигнуты. Он подчеркнул, что организация саммита во многом зависит лично от Путина и Трампа.

"Рабочие коммуникации с американской стороной ведутся регулярно. Так или иначе стороны намерены вернуться к этому вопросу. Переговоры вполне возможны, однако когда именно и где они могут состояться — пока неизвестно", — отметил Ушаков.

Кроме того, представитель Кремля охарактеризовал нынешние связи с представителями США как "конструктивные и партнерские", сравнив их с сложившимися отношениями при администрации Джо Байдена, намекнув на изменение риторики в сторону большей открытости.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми подробностями своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке, которая, по его мнению, оказала значительное влияние на ослабление как ядерной программы, так и производства беспилотных летательных аппаратов. В ходе разговора лидеры обсудили вопросы безопасности украинских граждан, в частности, возможность закупки американских систем противовоздушной обороны для защиты городов, важных объектов инфраструктуры и культовых сооружений. Зеленский отметил, что Украина готова приобрести это оборудование и поддержать американских производителей оружия, а также призвал европейских партнеров присоединиться к этой инициативе. Кроме того, в ходе переговоров говорилось о перспективах сотрудничества в сфере совместного производства беспилотников для усиления оборонных возможностей обеих стран.



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