Встреча Путина с Трампом: в РФ уже называют предварительную дату

Российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, распространили информацию о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая может состояться 15 августа.

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Ранее о вероятности переговоров заявлял помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, подготовка к потенциальной встрече продолжается, а ориентировочной датой для переговоров считается следующая неделя.

В то же время Ушаков не уточнил, сколько времени продлится подготовительный процесс, отметив лишь, что стороны работают над организацией встречи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали, чем готов уступить Путин ради более важного. Во время прямых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин, вероятно, постарается получить стратегическое политическое преимущество в войне, обменяв его на отказ от территориальных амбиций в отношении Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на оценки аналитиков.

Газета обращает внимание, что настоящим достижением для Путина стало не захват еще четырех украинских областей, кроме Крыма, а возвращение всей Украины под влияние Российской Федерации. Это, в частности, включает отказ Украины от вступления в НАТО, остановку какого-либо военного взаимодействия со странами Запада, установление пророссийских властей в Киеве, а также ограничение оборонных возможностей государства. Как отмечает NYT, именно подобные политические уступки Путин может стремиться достичь в переговорах с Трампом, а не получения еще нескольких административных центров Украины. Именно такие уступки могли стать для России реальной победой в войне.