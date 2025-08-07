Встреча Путина с Трампом: в РФ уже называют предварительную дату

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, распространили информацию о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая может состояться 15 августа.
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)
Ранее о вероятности переговоров заявлял помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, подготовка к потенциальной встрече продолжается, а ориентировочной датой для переговоров считается следующая неделя.
В то же время Ушаков не уточнил, сколько времени продлится подготовительный процесс, отметив лишь, что стороны работают над организацией встречи.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали, чем готов уступить Путин ради более важного. Во время прямых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин, вероятно, постарается получить стратегическое политическое преимущество в войне, обменяв его на отказ от территориальных амбиций в отношении Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на оценки аналитиков.Газета обращает внимание, что настоящим достижением для Путина стало не захват еще четырех украинских областей, кроме Крыма, а возвращение всей Украины под влияние Российской Федерации. Это, в частности, включает отказ Украины от вступления в НАТО, остановку какого-либо военного взаимодействия со странами Запада, установление пророссийских властей в Киеве, а также ограничение оборонных возможностей государства. Как отмечает NYT, именно подобные политические уступки Путин может стремиться достичь в переговорах с Трампом, а не получения еще нескольких административных центров Украины. Именно такие уступки могли стать для России реальной победой в войне.