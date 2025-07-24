Встреча Зеленско и Путина в августе: в Кремле сделали заявление после переговоров в Стамбуле

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидали "прорыва" от третьего раунда переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопросы о переговорах Украины и России в Стамбуле.

"Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Повестка, которую предлагает Россия на этих переговорах, нацелена на предметную работу", — сказал Песков.

Также спикер Кремля ответил на предложение украинской делегации, предлагавшей встречу между Путиным и Зеленским в августе. По его словам, которые цитируют российские СМИ, Украина "старается поставить тележку впереди коня". Однако представитель Путина указал, что подобная встреча возможна только после выполнения работы по итогам переговоров.

"Учитывая объем работы, трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние"", — сказал Песков.

Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров с Россией. Во время переговоров украинская делегация предлагала встречу между Зеленским и Путиным в августе с посредничеством президента США Дональда Трампа, а также призвала к немедленному прекращению огня. Третьим пунктом было продолжение обсуждения гуманитарных вопросов с РФ, в том числе обменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о том, что в Кремле нашли оправдание, почему Путин отказывается от встречи с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали дату и место возможной встречи Трампа и Путина.