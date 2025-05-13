Встреча в Стамбуле: будут ли перед ней говорить Трамп и Путин

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Лиля Воробьева
В Кремле рассказали, будет ли разговор между лидерами США и РФ перед встречей в Стамбуле. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован. Его слова цитируют русские пропагандистские СМИ.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России назвали главные темы для переговоров в Стамбуле. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры в Стамбуле главным образом будут касаться временно оккупированных территорий Украины. По его словам, Россия готова "вести переговоры ответственно", однако вроде бы Украина не "договороспособна".
Сергей Рябков прокомментировал возможные переговоры Украины и России в Стамбуле, указав на основные темы, которые будут на них представлены.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением Кремля провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, однако при условии, если там будет лично присутствовать российский диктатор Владимир Путин. Также Трамп допустил свое участие в переговорах Украины и РФ в Стамбуле, если полетит туда Путин.
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