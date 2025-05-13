Встреча в Стамбуле: будут ли перед ней говорить Трамп и Путин

В Кремле рассказали, будет ли разговор между лидерами США и РФ перед встречей в Стамбуле. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован. Его слова цитируют русские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован",- заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России назвали главные темы для переговоров в Стамбуле. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры в Стамбуле главным образом будут касаться временно оккупированных территорий Украины. По его словам, Россия готова "вести переговоры ответственно", однако вроде бы Украина не "договороспособна".

Сергей Рябков прокомментировал возможные переговоры Украины и России в Стамбуле, указав на основные темы, которые будут на них представлены.

"Темы на переговорах в Стамбуле будут охватывать вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, включая вопросы территорий", — сказал Рябков.

Далее представитель МИД РФ обвинил Украину в якобы неспособности к переговорам, вероятно, намекая, что Киев не согласится отдать незаконно захваченные территории для России.

"Россия готова вести переговоры ответственно, но сомневается в договороспособности другой стороны. В целом, недоговороспособность Киева является одним из препятствий в переговорном процессе", — добавил российский чиновник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением Кремля провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, однако при условии, если там будет лично присутствовать российский диктатор Владимир Путин. Также Трамп допустил свое участие в переговорах Украины и РФ в Стамбуле, если полетит туда Путин.