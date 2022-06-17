Вторжения не было: у Путина резко поменяли свою позицию по войне в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что российские войска не вторгались в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом главный российский дипломат заявил в интервью "BBC" в кулуарах Петербургского экономического форума.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что ошибочно считают, что Россия вторглась на территорию Украины. На самом деле этого не было, но было объявление о том, что Россия начинает "специальную военную операцию" в Украине, как ответ на то, что Запад отказался слышать Россию и принимать ее доводы. У России не осталось просто иного способа доказать Западу, что он идет на большое преступление, когда пытается втянуть Украину в НАТО.

Корреспондент BBC попросил Лаврова прокомментировать слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

На такое уточнение Лавров ответил, что международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад.

"То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?" – спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть", — сказал российский министр.

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