logo

BTC/USD

20852.77

ETH/USD

1103.92

LTC/USD

46.70

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Вторжения не было: у Путина резко поменяли свою позицию по войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Вторжения не было: у Путина резко поменяли свою позицию по войне в Украине

Россия снова резко меняет свою позицию - уверяет Запад не оставил РФ другого выхода

сегодня, 07:35 comments1214
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что российские войска не вторгались в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом главный российский дипломат заявил в интервью "BBC" в кулуарах Петербургского экономического форума.

Вторжения не было: у Путина резко поменяли свою позицию по войне в Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что ошибочно считают, что Россия вторглась на территорию Украины. На самом деле этого не было, но было объявление о том, что Россия начинает "специальную военную операцию" в Украине, как ответ на то, что Запад отказался слышать Россию и принимать ее доводы. У России не осталось просто иного способа доказать Западу, что он идет на большое преступление, когда пытается втянуть Украину в НАТО.

Корреспондент BBC попросил Лаврова прокомментировать слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

На такое уточнение Лавров ответил, что международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад.

"То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?" – спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть", — сказал российский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в преддверии контрнаступления ВСУ в рядах оккупантов уже начинается паника – готовы даже идти на радикальные шаги и стрелять в себя – аудиоперехват ГУР.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-61828854
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!