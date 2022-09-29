Выезд военнообязанных за границу: в Госдуме РФ огласили решение

Гражданам России, состоящим на воинском учете, нельзя выезжать за пределы страны. Как передает издание "Комментарии", об этом в Telegram написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Путин объявил частичную мобилизацию в России. Фото: из открытых источников

Спикер Госдумы сослался на федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", запрещающий выезд без разрешения военных комиссариатов.

"Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", — написал он.

Ранее ряд российских СМИ сообщали, что мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят покидать пределы России. Для пересечения границы мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Стоит отметить, что по той информации, которую ранее представили в британской разведке, президент РФ Путин объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября. В этот день российский диктатор планирует обращение к парламенту. На этот же день московскими властями на Красной площади запланирован концерт в поддержку этой аннексии.

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