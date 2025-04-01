Выглядит как первоапрельское издевательство: РФ вместе с Китаем унизили Трампа

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Ткачик Олеся
В Москве 1 апреля проходит встреча министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Как заявил глава МИД РФ, Москва и Пекин собираются договориться о том, как координировать действия в рамках международных организаций, в том числе ООН и ШОС.
Сергей Лавров
Глава МИД страны-агрессора заявил, что Москва и Пекин должны действовать ответственно и координировать свои усилия на международной арене.
Лавров подчеркнул, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки". Именно поэтому, добавил глава МИД, будут приложены все усилия, чтобы договоренности лидеров были воплощены в жизнь.
При этом Ван И заявил, что под руководством лидеров РФ и Китая всеобъемлющее стратегическое взаимодействие двух стран "обязательно поднимется на новую высоту".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп пытается оттянуть Россию от Китая и поэтому идет на все уступки Путину. В частности, они уже вместе придумали, как принудить Украину к капитуляции.
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