Выглядит как первоапрельское издевательство: РФ вместе с Китаем унизили Трампа

В Москве 1 апреля проходит встреча министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Как заявил глава МИД РФ, Москва и Пекин собираются договориться о том, как координировать действия в рамках международных организаций, в том числе ООН и ШОС.

Сергей Лавров

"Я уверен, что мы сегодня договоримся о том, как сегодня выстраивать наши двусторонние отношения в контексте подготовки к встрече в верхах, так и о дальнейшей координации в ООН, Совете Безопасности, в рамках ШОС, БРИКС, группе "двадцати", работе с АСЕАН и на других многосторонних площадках в интересах созидания более справедливого и демократичного, многополярного миропорядка", — сказал Лавров.

Глава МИД страны-агрессора заявил, что Москва и Пекин должны действовать ответственно и координировать свои усилия на международной арене.

Лавров подчеркнул, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки". Именно поэтому, добавил глава МИД, будут приложены все усилия, чтобы договоренности лидеров были воплощены в жизнь.

При этом Ван И заявил, что под руководством лидеров РФ и Китая всеобъемлющее стратегическое взаимодействие двух стран "обязательно поднимется на новую высоту".

"Вчера у нас уже состоялся очень хороший разговор. Я готов вместе с вами сегодня всесторонне сверить часы и придать импульс нашей стратегической координации, провести самую хорошую подготовку к контактам на высоком и высшем уровнях в текущем году", — заявил Ван И.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп пытается оттянуть Россию от Китая и поэтому идет на все уступки Путину. В частности, они уже вместе придумали, как принудить Украину к капитуляции.



