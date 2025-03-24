Выходцев из РФ находят по всему миру: в Кремле придумали новую практику

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Кречмаровская Наталия
Россияне пытаются масштабировать свою пропаганду — к 80-летию победы над нацизмом в Кремле придумали очередную акцию, реализацию которой запустили по всему миру.
Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, чем занимаются российские дипломаты. Представители РФ по всему миру вручают медали и подарки от имени Путина. Награды получают выходцы из России. Награды вручают участникам Второй мировой войны, жителям блокадного Ленинграда и тому подобное, проживающим в разных странах.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что подобная практика является классическим приемом распространения российского влияния за рубежом. Отмечают, что эта практика называется использованием так называемой мягкой силы.
В Центре убеждены, что реализация подобных акций Москва также стремится мобилизовать российскую диаспору и усилить лояльность эмигрантов в Россию.
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", ищут "желающих" воевать против Украины. Очередное решение для пополнения русской армии было найдено в Государственной думе. Российские депутаты планируют предложить отчисленным студентам военных училищ вместо уплаты компенсации государству за обучение пойти на войну против Украины.
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