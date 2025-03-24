Выходцев из РФ находят по всему миру: в Кремле придумали новую практику

Россияне пытаются масштабировать свою пропаганду — к 80-летию победы над нацизмом в Кремле придумали очередную акцию, реализацию которой запустили по всему миру.

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В Центре противодействия дезинформации рассказали, чем занимаются российские дипломаты. Представители РФ по всему миру вручают медали и подарки от имени Путина. Награды получают выходцы из России. Награды вручают участникам Второй мировой войны, жителям блокадного Ленинграда и тому подобное, проживающим в разных странах.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что подобная практика является классическим приемом распространения российского влияния за рубежом. Отмечают, что эта практика называется использованием так называемой мягкой силы.

"Россия продолжает транслировать на зарубежную аудиторию пропаганду с целью формирования положительного имиджа "освободителя человечества от нацизма"", — уточнили в ЦПД.

В Центре убеждены, что реализация подобных акций Москва также стремится мобилизовать российскую диаспору и усилить лояльность эмигрантов в Россию.

"Кроме того, Кремль посылает власти иностранных государств месседж, что уроженцы России или СССР сохраняют тесную связь с "русским миром". Следовательно, они потенциально могут быть использованы для создания иллюзии поддержки политики кремля в этих странах", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", ищут "желающих" воевать против Украины. Очередное решение для пополнения русской армии было найдено в Государственной думе. Российские депутаты планируют предложить отчисленным студентам военных училищ вместо уплаты компенсации государству за обучение пойти на войну против Украины.