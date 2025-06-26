Взбешенный Путин пригрозил из-за заморозки российских активов в мире: чем угрожает

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Лиля Воробьева
Путин во время визита в Беларусь на новый саммит сделал новое заявление о заморозке российских золотовалютных резервов. Глава Кремля назвал этот шаг "воровством" и сделал угрозу. Его слова цитируют русские пропагандисты.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин заявил, что таким образом якобы разовьются региональные платежные системы.
Также он назвал этот шаг "грабежом России".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова меняет свою позицию по отношению к Путину и Зеленскому. Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге и выразил ему симпатию, назвав "очень приятным". Одновременно он занял более жесткую позицию по отношению к России, сообщает Financial Times.СМИ обращают внимание, что Трамп долго не определялся, кого поддерживать в конфликте – Киев или Москву. Резкий излом в его позиции, как пишет издание, произошел после конфликта в Белом доме во время визита президента Украины. Тогда, по информации журналистов, США временно приостановили военную и разведывательную поддержку Киева.