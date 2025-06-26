Взбешенный Путин пригрозил из-за заморозки российских активов в мире: чем угрожает

Путин во время визита в Беларусь на новый саммит сделал новое заявление о заморозке российских золотовалютных резервов. Глава Кремля назвал этот шаг "воровством" и сделал угрозу. Его слова цитируют русские пропагандисты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что таким образом якобы разовьются региональные платежные системы.

" Объем наших золотовалютных резервов российских заморожений в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер. А это в общем-то полезно для мировой экономики, — сказал он.

Также он назвал этот шаг "грабежом России".

"Но, кстати, говоря, вот я сейчас подумал, у меня базовое образование юридическое, я сказал "кража наших золотовалютных резервов". Но кража – это тайное хищение имущества, а это открытое, это – грабеж", – сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова меняет свою позицию по отношению к Путину и Зеленскому. Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге и выразил ему симпатию, назвав "очень приятным". Одновременно он занял более жесткую позицию по отношению к России, сообщает Financial Times.

СМИ обращают внимание, что Трамп долго не определялся, кого поддерживать в конфликте – Киев или Москву. Резкий излом в его позиции, как пишет издание, произошел после конфликта в Белом доме во время визита президента Украины. Тогда, по информации журналистов, США временно приостановили военную и разведывательную поддержку Киева.