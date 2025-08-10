Произошел взрыв на "Башкирской содовой компании". Фото из открытых источников

В российском Башкортостане произошел мощный взрыв на заводе "Башкирской содовой компании" – крупнейшем производителе соды в стране. Инцидент произошел утром 9 августа и привел к минимум 38 раненым, 14 из которых находятся в тяжелом состоянии. Официальные источники пока не подтвердили точное количество погибших и пострадавших, но местные медики и свидетели предполагают, что оно может быть значительно больше.

По данным российских СМИ, взрыв произошел на складе винилхлорида – токсичного вещества, широко используемого в производстве ПВХ. Это привело к масштабной утечке хлора и образованию плотного химического облака, которое было видно с далекого расстояния.

Несмотря на официальные заверения, что опасности для жителей нет, очевидцы сообщали о резком запахе в воздухе, а врачи диагностировали у пострадавших химические ожоги глаз и дыхательных путей, отеки легких и отравления.

"Тела лежат прямо на территории завода", — рассказали некоторые работники, успевшие выбраться.

На место взрыва было направлено 19 бригад скорой помощи, в том числе специалистов по ожогам и офтальмологам, которых доставили из Уфы вертолетами. В ликвидации последствий аварии в общей сложности участвовали более 40 спасателей и 15 единиц техники. На опубликованных в соцсетях видео видны спасатели в защитных костюмах и работники предприятия в противогазах.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин заявил, что медики работают в круглосуточном режиме, чтобы стабилизировать состояние пострадавших. По официальной версии предприятия, взрыв произошел при подготовке к плановому капитальному ремонту из-за нарушения сварного шва в пирогазовом трубопроводе на комплексе по производству ПВХ.

"Башкирская содовая компания" имеет долгую историю, начинающуюся с 1950-х годов. После распада СССР завод приватизировали, но в 2021 году Кремль национализировал предприятие, ссылаясь на "нарушения и финансовые злоупотребления". В июне 2025 года завод перешел в собственность компании "Росхим", связанной с олигархом Аркадием Ротенбергом и попавшим под международные санкции близким другом Владимира Путина. Именно компания Ротенберга строила Крымский мост.

