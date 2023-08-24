Взрывчатка в шасси: стало известно о новой версии, которую рассматривает следствие в РФ

Одна из версий падения самолета с руководителем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным и другими сопровождающими — детонация находившегося в шасси смертельного устройства. Взрыв возможно там и произошел, после оторвавшегося крыла, которое, возможно ударило в стабилизатор. Также обнародована информация, по которой тело Пригожина и его соратника Уткина "официально опознаны".

Смерть Пригожина (фото из открытых источников)

По информации Telegram-канал Shot, один из вариантов крушения самолета с Пригожиным, рассматриваемого следователями – срабатывание взрывного устройства, которое находилось в шасси.

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"По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало ударившее в стабилизатор крыло, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту , мгновенно упали в обморок, поэтому пилоты не смогли доложить об ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным", — утверждают на канале.

Еще отмечают, что по причине взрыва в небе хвостовой отсек авиалайнера упал на расстоянии 5 километров от фюзеляжа.

"Сейчас версия со взрывным устройством в шасси проверяется. В Шереметьево внедрено особое распоряжение – все сотрудники Службы безопасности выведены на работу, вызванные из выходных и отпусков", – добавляют представители канала.

Напомним, что "Комментарии" писали о реакции россиян на вероятную смерть Пригожина . Россияне по-разному реагируют на смерть основателя ЧВК "Вагнер", однако считают, что это не мог быть несчастный случай, особенно учитывая мятеж Пригожина против Кремля в июне этого года. Житель Москвы, назвавшийся Сергеем, считает, что за авиакатастрофой частного самолета Пригожина кто-то стоит.