Взрывы в Москве и Ростове: детали о новой атаке дронов на РФ

Как передает портал "Комментарии", в Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля прогремели сильные взрывы. Россияне сообщили об атаке беспилотников.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Андрей Собянин подтвердил атаку неопознанных дронов, но при этом утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщал Собянин.

Взрывы раздавались также в районе подмосковного Дмитрова и Зеленограда.

Кроме того, на атаку беспилотников пожаловались в Ростовской области. По данным РЖД, из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово.

Россияне пожаловались на транспортный коллапс, заявив, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.

При этом в Минобороны России заявили, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства России, эти дроны якобы сбивали: 48 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Орловской области, 10 – над территорией Калужской области, 8 – над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевшие на Москву, по одному БПЛА – над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

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