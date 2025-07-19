Взрывы в Москве и Ростове: детали о новой атаке дронов на РФ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля прогремели сильные взрывы. Россияне сообщили об атаке беспилотников.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Мэр Москвы Андрей Собянин подтвердил атаку неопознанных дронов, но при этом утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.
Взрывы раздавались также в районе подмосковного Дмитрова и Зеленограда.
Кроме того, на атаку беспилотников пожаловались в Ростовской области. По данным РЖД, из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово.
Россияне пожаловались на транспортный коллапс, заявив, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.
При этом в Минобороны России заявили, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным оборонного ведомства России, эти дроны якобы сбивали: 48 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Орловской области, 10 – над территорией Калужской области, 8 – над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевшие на Москву, по одному БПЛА – над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.
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