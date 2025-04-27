Взрывы в порту Ирана: какое срочное решение принял Путин

Посольство РФ в Иране сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров диктатором России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России для помощи в тушении пожара в порту Шахид Раджаи.

Владимир Путин

" Желаем нашим спасателям вместе с иранскими коллегами обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни ", – пишут в МИД РФ.

Также по поручению Путина МЧС России направит авиацию для тушения пожаров в Иране.

Глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас 3 самолета: амфибии Бе-200НС и Ил-76.

Отметим, что в порту "Шахид Раджаи" на юге Ирана 26 апреля прогремел мощный взрыв. В настоящее время известно о по меньшей мере 750 пострадавших и 36 погибших. По предварительной информации, причиной взрыва могло стать ненадлежащее хранение опасных химических веществ.

По данным источника The New York Times, в порту взорвались контейнеры с перхлоратом натрия. Это вещество используется в производстве жесткого ракетного топлива. В результате взрыва выбиты окна в зданиях в радиусе нескольких километров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вероятной причиной взрыва стали химические вещества, хранившиеся в грузовых контейнерах. Представитель иранской организации по чрезвычайным ситуациям Хоссейн Зафари сообщил, что ранее уже поступали предупреждения о рисках, связанных с этим объектом.

"Внутри контейнеров хранились опасные химикаты. Руководство кризисного управления уже раньше обращало внимание на вероятные угрозы", — подчеркнул Зафари. Однако другие представители власти Ирана отметили, что окончательная причина инцидента еще не установлена. На обнародованном видео с места событий виден густой черный дым, возвышающийся над портовой территорией.