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Взрывы в РФ: над стратегическим заводом РФ вздымается дым

В Ельце РФ пожаловались на атаку дронов

15 июля 2025, 08:00
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Кравцев Сергей

В российском Ельце в Липецкой области после атаки беспилотников вздымается дым над стратегическим объектом. По предварительным данным, речь идет о заводе "Энергия".

Взрывы в РФ: над стратегическим заводом РФ вздымается дым

Атака на завод Энергия в Ельце. Фото: из открытых источников

Ночью в регионе был объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА". Об этом сообщал местный губернатор Игорь Артамонов.

Также звуки взрывов раздавались в Воронежской и Ростовской областях.

"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", — отрапортовал губернатор Воронежской области.

В Ростовской области власти сообщили, что пострадавших и разрушений якобы пока нет. В российском Минобороны заявили, будто сбиты 55 дронов за ночь.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ прогремели взрывы: какие области оказались под ударом дронов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 13 июля несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников. Самый мощный удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово Нижегородской области. По предварительным сообщениям, в результате атаки произошел продолжавшийся до утра масштабный пожар, а некоторые районы остались без электроснабжения.

Россияне в соцсетях обнародовали фото и видео последствий атаки дронов по НПЗ в Кстово. На них видны столбы черного дыма над промышленной зоной. Взрывы слышали не только в Кстово, но и в соседних населенных пунктах, в частности, Володарске, Дзержинске и Решетисе.




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